Внезапно умерла 14-летняя блогерша-миллионница — пользователи Сети считают, что виноват ее отец

За короткий срок на Лил подписалось больше трех миллионов человек, но буквально через полгода после создания блога она перестала публиковать контент, пишет Super.

Потом впервые за три года, в аккаунте маленькой селебрити появился пост: „С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наша любимая девочка внезапно и трагически ушла“.

Смерть Лил подтвердил источник Variety. Причина и подробности трагедии не раскрываются, известно лишь, что вместе с ней погиб брат. Причина, говорится в заявлении, до сих пор расследуется.

В Сети гадают, связана ли гибель девочки с серьезным конфликтом с ее родным отцом. После того как Тэй пропала из соцсетей, ходили слухи, что Кристофер Хоуп объявился в жизни дочери, как только она стала популярной. Он, изображая заботливого отца, через суд добился опеки и перевез девочку в Канаду.

Брат Лил однажды рассказывал, что всего за несколько лет мужчина с женой потратили почти все деньги, которые заработала блогерша.