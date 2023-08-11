Внезапно умерла 14-летняя блогерша-миллионница — пользователи Сети считают, что виноват ее отец(1)
О маленькой канадке Лил Тэй в Сети заговорили в 2018 году: восьмилетняя девочка прославилась тем, что публиковала в инстаграме эпатажные видео, в которых, не стесняясь в выражениях, рассказывала о своем богатстве.
За короткий срок на Лил подписалось больше трех миллионов человек, но буквально через полгода после создания блога она перестала публиковать контент, пишет Super.
Потом впервые за три года, в аккаунте маленькой селебрити появился пост: „С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наша любимая девочка внезапно и трагически ушла“.
Смерть Лил подтвердил источник Variety. Причина и подробности трагедии не раскрываются, известно лишь, что вместе с ней погиб брат. Причина, говорится в заявлении, до сих пор расследуется.
В Сети гадают, связана ли гибель девочки с серьезным конфликтом с ее родным отцом. После того как Тэй пропала из соцсетей, ходили слухи, что Кристофер Хоуп объявился в жизни дочери, как только она стала популярной. Он, изображая заботливого отца, через суд добился опеки и перевез девочку в Канаду.
Брат Лил однажды рассказывал, что всего за несколько лет мужчина с женой потратили почти все деньги, которые заработала блогерша.