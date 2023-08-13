Анна Седокова - о первом муже: сижу беременная, а он пьет и изменяет. Были долгие годы выживания

Артистка с горечью отмечает, что не планировала окончательно рвать с группой. По словам Седоковой, продюсеры пообещали, что после родов обязательно примут ее обратно. „Тогда они сказали: „Да-да, мы будем тебя ждать“, — вспоминает звезда.

Однако не прошло и месяца, как боссы нашли Анне замену. Место рыженькой в „ВИА Гре“ заняла Светлана Лобода. Причем новенькая сразу же отправилась на премию — получать награду за исполненные вместе с Седоковой хиты.

Певица признается, что тщетно вслушивалась в слова ведущих, чтобы услышать хотя бы намек на свое недавнее участие в группе. Однако все лавры в тот вечер достались восходящей звезде Светлане.

„Они получили премию, а меня как будто не стало. Я сижу беременная, с мужем, который пьет и изменяет. Дальше много лет было сложно. Я же тогда не особенно верила в себя как в сочинителя песен, не знала людей, всех сторонилась. Были долгие годы выживания. Благодаря этому, наверное, я сегодня здесь, и ты берешь у меня интервью. Но не потому что я 20 лет назад была популярной. Сколько людей было 20 лет назад!“ — говорит Седокова в шоу „НеДудь“.

Напомним, что Анна вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича в 2004 году. Брак не задался с первых дней. Певица рассказывала, как, будучи беременной, искала супруга по стриптиз-барам. Спортсмен любил общество красивых женщин и часто употреблял алкоголь. „Переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты“, — делилась Седокова в одном из интервью.

Несмотря на унижения, певица не спешила расставаться. Все из-за запрета матери, которая уверяла: разведенная женщина с ребенком никому не нужна.