Ребенок от другого, наркотики и рейв. Как принц Норвегии бросил вызов обществу ради любви

Мать-одиночка и завсегдатай рейв-вечеринок

В конце 90-х после службы в армии молодой принц Хокон познакомился с Метте-Марит Тьессем Хёйби. Девушку ему представили на музыкальном фестивале Quart общие друзья — в то время она была хорошо известна среди тусовщиков Осло как завсегдатай рейв-вечеринок со всеми вытекающими.

Метте-Мари подрабатывала официанткой и одна воспитывала сына Мариуса от отношений с неким Мортеном Боргом, которого задерживали за хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде и насильственные действия.

Несмотря на неаристократическое происхождение и небезупречное прошлое, Метте-Марит стала невестой принца Хокона, а затем — женой наследника престола. О помолвке с Тьессем Хёйби принц Хокон объявил в декабре 2000 года. Девушка получила кольцо с бриллиантом, раньше принадлежащее его матери, королеве Норвегии Соне.

„Норвежский кронпринц бросает вызов“

На следующий день газета The Guardian вышла с заголовком: „Норвежский кронпринц бросает вызов критикам и женится на своей нестандартной подруге“.

В статье приводились слова невесты: „Это был непростой выбор. Но я с нетерпением жду, когда выйду замуж за Хокона, — и я с нетерпением жду вступления в эту роль. Просто надеюсь, что люди примут меня такой, какая я есть“.

Принц Хокон уже тогда стал в каком-то смысле первопроходцем — он год жил открытым гражданским браком с Метте-Марит, чего до него не делал ни один из представителей королевской монархии. Ему же было суждено стать первым, кто сыграет в XXI веке королевскую свадьбу.

Говоря о своей жизни с Метте-Марит в съемной квартире в Осло, принц Хокон признавался, что подумывал об отказе от права на наследование трона из-за необычных для представителя королевской семьи отношений.

„Было бы странно, если бы это не приходило мне на ум“, — говорил он. При этом он добавлял, что эти мысли не были серьезными из-за „веры в монархию“.