Они на нуле? Почему весь мир считает, что принц Гарри и Меган Маркл на грани банкротства
В сети уже давно ходят слухи о том, что герцоги Сассекские растратили почти все свое немаленькое состояние. Откуда пошли эти слухи и насколько они правдивы, рассказывает Woman.
Кажется, что с самого рождения на судьбе принца Гарри написано создавать много шума. Поначалу его считали незаконнорожденным, затем уличали в употреблении запрещенных веществ и отправляли на перевоспитание в армию, вернувшись из которой, казалось, „блудный“ принц остепенился. Однако тут как гром среди ясного неба появилась новость о помолвке на чернокожей женщине, вызвавшая новую волну негодований. А что было дальше, мы все знаем: красивая свадьба в лучших королевских традициях, рождение долгожданного первенца, скандальный выход из британской королевской семьи (БКС) и объявление о своей независимости (в том числе и финансовой).
Супруги переехали в Соединенные Штаты Америки и практически сразу принялись за выполнение своего плана по достижению самостоятельности. Они давали скандальные интервью, заключали сделки с крупными медиа-компаниями и издавали книги. Тем не менее, особого успеха ни одна из попыток заработать не принесла. Вместо больших гонораров Сассекские обрели лишь дурную славу не только в глазах королевской семьи и всей Великобритании, но и целого мира. В последнее время так и вовсе ходят слухи о том, что пара на грани развода (и это после всего того, что им пришлось вместе пережить). В случае такого печального расклада, Гарри и Меган придется делить нажитое, только вот останется ли что-то к тому времени, что можно распределить?
В последнее время в СМИ все чаще упоминается о том, что у герцогов проблемы с деньгами. Финансовая подушка, созданная из накоплений Меган за время актерской карьеры и наследства Гарри, оцениваемая в 46 млн фунтов стерлингов, тает буквально на глазах. Их контракт с Netflix не принес особых доходов, а тот, что был заключен со Spotify так и вовсе вскоре подвергся досрочного расторжению (к слову, сама компания назвала Сассекских „чертовыми мошенниками“). Как теперь опальная пара БКС будет зарабатывать себе на жизнь — вопрос открытый, но самое интересное, из чего они вообще формируют и распределяют свой бюджет?
Инвестиции в новые проекты
Меган Маркл некоторое время инвестировала в веганскую кофейную компанию Clevr Blends. Она снималась в роликах для бренда, где ее гордо называли „первым инвестором, советником и самым большим сторонником Clevr“. Основательница компании заявляла, что благодаря Меган их фирма, продающая порошкообразный латте со вкусом матчи, чая и кофе, быстро выросла в полноценную компанию из небольшого стартапа.
„Мы стольким обязаны Меган. Три года назад все изменилось. Не кто иной, как Меган, герцогиня Сассекская, начала пить наш латте. Ей не только понравился наш продукт, она увлеклась темой женщин в бизнесе и устойчивого производства. В итоге она стала не только инвестором, но и советником компании“, — говорилось в ролике.
Суммы, которая экс-актриса вкладывала в Clevr, засекречены, но многие эксперты полагают, что речь идет далеко не о паре миллионов долларов. Маркл бесплатно рекламировала бренд своим друзьям, в числе которых оказалась и Опра Уинфри. По словам зарубежных источников, такая реклама могла бы обойтись компании в 1 млн долларов, но в итоге она вошла в историю как „самая дорогая бесплатная реклама“.
Все шло прекрасно до того момента, пока Clevr не обвинили в закупке сырья из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Дело в том, что все крупные корпорации, в отличии от той, что поддерживала герцогиня, перестали иметь дело с территорией, где ущемляются права ее коренных жителей и используется рабский труд. Несмотря на все отрицания, некрасивый осадок в истории бренда все же остался. Что касается Меган, то она никогда не комментировала этот скандал, но, вероятнее всего, со временем просто отошла от сотрудничества с теми, кого сама однажды и раскрутила.
Еще одним предприятием, в которое Сассекские вкладывались уже совместно — это устойчивая инвестиционная фирма Ethic, созданная в 2015 году. Спустя шесть лет, представители компании объявили о том, что герцоги официально стали „партнерами по влиянию“ и одними из основных инвесторов.
„Благодаря этому партнерству наше общее видение мира, в котором все инвестиции являются устойчивыми, может охватить миллионы людей по всему миру“, — заявила компания, сообщая о назначениях герцогов на новый пост.
Тем не менее, о том, как же у них складываются дела на новом поприще до сих пор неизвестно, ровно также, как и количество средств, которое они пожертвовали на благо развития Ethic. Многие эксперты полагают, что вероятнее всего, Гарри и Меган просто в очередной раз „прогорели“, о чем стесняются сообщить общественности.
Контракты с медиа-сервисами
О нашумевшей сделке Netflix с герцогами, казалось, слышали все. Она оказалась одной из наиболее прибыльных среди тех, что выпадали на их долю. О какой именно сумме идет речь в контракте — до сих пор неизвестно. Одни специалисты настаивали, что там говорится о 87 млн фунтов стерлингов, другие называли цифру в 112 млн долларов. Пара выпустила относительно успешный проект, состоящий из нескольких документальных фильмов, в которых они рассказывают о том, что им пришлось пережить в королевской семье и как их жизнь складывается вне Букингемского дворца. Тем не менее, многие проекты из плана так и не увидели свет. Например, мультфильм под названием Pearl (жемчужина, — прим. Woman.ru), над которым работала Меган, со временем свернули. Лента, затрагивающая проблемы Южной Африки, также поставлена „на удержание“ якобы из-за забастовки голливудских сценаристов. Сомневаемся, что проекты разморозят даже после улаживания всех неурядиц.
Планируемый выпуск подкастов, совместно со Spotify и компанией Archewell Audio, также потерпел крах. Заключенная в 2020 году, сделка оценивалась в 20 млн долларов, но не принесла герцогам практически ни гроша. Обещанный супругами контент, сервисы так и не увидели. В помощь Сассекским Spotify нанял специальную продюсерскую службу, которая могла бы помочь им в создании подкастов, но и здесь дело дальше мертвой точки не двинулось. Тогда было решено „взаимно согласиться расторгнуть контракт и разойтись, гордясь аудиосериалом, который произвели вместе“. Поговаривали, что работу с подкастами Гарри и Меган по-прежнему не желают завершать, а потому сегодня они находятся в поисках „нового дома для своего аудиоконтента“.
Литературная деятельность
За первые несколько недель только в одной Великобритании было продано 750 тыс. экземпляров скандальных мемуаров Гарри „Запасной“. Часть доходов от прибыли принц пожертвовал на благотворительность, но и тут его осмеяли: сумма оказалась настолько ничтожной, что выглядела совершенно смешно и нелепо в глазах всего мира. По данным MailOnline, контракт Гарри с издательством, приблизительно оценивается в 16 млн фунтов стерлингов, что весьма неплохо, согласитесь.
Меган тоже порывалась в литературу и даже написала детскую книгу „Скамейка“. До сих пор неизвестно, получила ли герцогиня аванс за свое творение, но эксперты уверяют, что небольшой гонорар ей все-таки выписали. Вероятнее всего он составил не более 500 тыс. фунтов стерлингов.
А что по тратам?
Помимо базовых потребностей, герцоги совершают и весьма внушительные (а порой даже вынужденные) покупки. Одной из таких является шикарный дом с девятью спальнями в престижном районе Монтесито. По слухам, Меган и Гарри оформили на него своего рода ипотеку, а значит платить им за такие хоромы придется не много не мало 50 тыс. фунтов стерлингов в течение последующих 30 лет. И это не считая налогов на имущество и страховки.
Что касается Фрогморского коттеджа в Виндзоре, то несмотря на то, что пару оттуда выжили, им пришлось вложить почти 2,5 млн фунтов стерлингов в ремонт, за который исправно платили британские налогоплательщики.
Помимо недвижимости, немаленькие суммы герцоги тратят и на охрану. Покинув Великобританию, им пришлось самостоятельно обеспечивать себе безопасность. В интервью Опре Уинфри, они признались, что все заключенные сделки с ведущими медиа-компаниями, были исключительно ради оплаты охраны. Сложно представить, в какую кругленькую сумму им обходится такое удовольствие.