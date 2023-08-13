Они на нуле? Почему весь мир считает, что принц Гарри и Меган Маркл на грани банкротства

Меган Маркл некоторое время инвестировала в веганскую кофейную компанию Clevr Blends. Она снималась в роликах для бренда, где ее гордо называли „первым инвестором, советником и самым большим сторонником Clevr“. Основательница компании заявляла, что благодаря Меган их фирма, продающая порошкообразный латте со вкусом матчи, чая и кофе, быстро выросла в полноценную компанию из небольшого стартапа.

В последнее время в СМИ все чаще упоминается о том, что у герцогов проблемы с деньгами. Финансовая подушка, созданная из накоплений Меган за время актерской карьеры и наследства Гарри, оцениваемая в 46 млн фунтов стерлингов, тает буквально на глазах. Их контракт с Netflix не принес особых доходов, а тот, что был заключен со Spotify так и вовсе вскоре подвергся досрочного расторжению (к слову, сама компания назвала Сассекских „чертовыми мошенниками“). Как теперь опальная пара БКС будет зарабатывать себе на жизнь — вопрос открытый, но самое интересное, из чего они вообще формируют и распределяют свой бюджет?

Супруги переехали в Соединенные Штаты Америки и практически сразу принялись за выполнение своего плана по достижению самостоятельности. Они давали скандальные интервью, заключали сделки с крупными медиа-компаниями и издавали книги. Тем не менее, особого успеха ни одна из попыток заработать не принесла. Вместо больших гонораров Сассекские обрели лишь дурную славу не только в глазах королевской семьи и всей Великобритании, но и целого мира. В последнее время так и вовсе ходят слухи о том, что пара на грани развода (и это после всего того, что им пришлось вместе пережить). В случае такого печального расклада, Гарри и Меган придется делить нажитое, только вот останется ли что-то к тому времени, что можно распределить?

Кажется, что с самого рождения на судьбе принца Гарри написано создавать много шума. Поначалу его считали незаконнорожденным, затем уличали в употреблении запрещенных веществ и отправляли на перевоспитание в армию, вернувшись из которой, казалось, „блудный“ принц остепенился. Однако тут как гром среди ясного неба появилась новость о помолвке на чернокожей женщине, вызвавшая новую волну негодований. А что было дальше, мы все знаем: красивая свадьба в лучших королевских традициях, рождение долгожданного первенца, скандальный выход из британской королевской семьи (БКС) и объявление о своей независимости (в том числе и финансовой).

„Мы стольким обязаны Меган. Три года назад все изменилось. Не кто иной, как Меган, герцогиня Сассекская, начала пить наш латте. Ей не только понравился наш продукт, она увлеклась темой женщин в бизнесе и устойчивого производства. В итоге она стала не только инвестором, но и советником компании“, — говорилось в ролике.

Суммы, которая экс-актриса вкладывала в Clevr, засекречены, но многие эксперты полагают, что речь идет далеко не о паре миллионов долларов. Маркл бесплатно рекламировала бренд своим друзьям, в числе которых оказалась и Опра Уинфри. По словам зарубежных источников, такая реклама могла бы обойтись компании в 1 млн долларов, но в итоге она вошла в историю как „самая дорогая бесплатная реклама“.

Все шло прекрасно до того момента, пока Clevr не обвинили в закупке сырья из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Дело в том, что все крупные корпорации, в отличии от той, что поддерживала герцогиня, перестали иметь дело с территорией, где ущемляются права ее коренных жителей и используется рабский труд. Несмотря на все отрицания, некрасивый осадок в истории бренда все же остался. Что касается Меган, то она никогда не комментировала этот скандал, но, вероятнее всего, со временем просто отошла от сотрудничества с теми, кого сама однажды и раскрутила.

Еще одним предприятием, в которое Сассекские вкладывались уже совместно — это устойчивая инвестиционная фирма Ethic, созданная в 2015 году. Спустя шесть лет, представители компании объявили о том, что герцоги официально стали „партнерами по влиянию“ и одними из основных инвесторов.

„Благодаря этому партнерству наше общее видение мира, в котором все инвестиции являются устойчивыми, может охватить миллионы людей по всему миру“, — заявила компания, сообщая о назначениях герцогов на новый пост.