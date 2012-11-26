Внучка Элвиса Пресли раскрыла тайну рождения своего ребенка

Ее мать, внучка Элвиса Райли Кио на днях сделала заявление: она намеренно отказалась от самостоятельного вынашивания ребенка и обратилась за помощью к суррогатной матери. Все дело в том, что Райли страдает болезнью Лайма.

Во избежание аутоиммунных осложнений 34-летняя актриса решила не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем дочери, несмотря на то, что никаких запретов на беременность у нее не было.

„Мне показалось, что суррогатное материнство в моем случае — это лучший выбор“, — цитирует ее Vanity Fair. Она добавила, что, вообще-то, помогать другим женщинам стать мамой — это очень круто и заслуживает уважения.

Кстати, таким же недугом — болезнью Лайма — страдает и другая голливудская селебрити Белла Хадид. Не так давно модель пережила обострение синдрома и поделилась с поклонниками историей о том, как справлялась со случившимся.