Внучка Элвиса Пресли раскрыла тайну рождения своего ребенка
Правнучка короля рок-н-ролла появилась на свет в августе прошлого года, незадолго до смерти Лизы Мари Пресли, единственной дочери Элвиса Пресли. Только спустя год стала раскрыта тайна рождения малышки Тупело Сторм, пишет Super.
Ее мать, внучка Элвиса Райли Кио на днях сделала заявление: она намеренно отказалась от самостоятельного вынашивания ребенка и обратилась за помощью к суррогатной матери. Все дело в том, что Райли страдает болезнью Лайма.
Во избежание аутоиммунных осложнений 34-летняя актриса решила не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем дочери, несмотря на то, что никаких запретов на беременность у нее не было.
„Мне показалось, что суррогатное материнство в моем случае — это лучший выбор“, — цитирует ее Vanity Fair. Она добавила, что, вообще-то, помогать другим женщинам стать мамой — это очень круто и заслуживает уважения.
Кстати, таким же недугом — болезнью Лайма — страдает и другая голливудская селебрити Белла Хадид. Не так давно модель пережила обострение синдрома и поделилась с поклонниками историей о том, как справлялась со случившимся.