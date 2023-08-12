Отравление „Кротом“ дает о себе знать: состояние Бари Алибасова ухудшилось

По словам родственника, продюсеру тяжело переваривать еду, а его пищевод продолжает сужаться.

Он добавил, что из-за ожога желудка, который Алибасов получил после употребления „Крота“, в пищеводе появились наросты, которые постепенно начали увеличиваться: „Последний раз, когда папе делали гастроскопию, в горло не зашла взрослая трубка, пришлось брать тонкую, детскую“.

Бари Алибасов-младший отметил, что его отец отказывается проходить регулярные обследования, предпочитая вместо этого держать строгую диету.

„Я искренне считаю, что какие бы глупости ни творили родители, им виднее. Несмотря на то, что я за папу очень сильно волнуюсь, но я его прекрасно понимаю. За последние четыре года замучился уже лечиться“, — резюмировал сын продюсера.

В 2019 году Алибасова-старшего экстренно госпитализировали после того, как он выпил средство для прочистки труб. Тогда участник созданной Алибасовым группы „На-На“ Владимир Политов пояснил, что тот перепутал „Крот“ с соком. Врачи диагностировали у шоумена максимальную степень ожога желудка. Он провел в коме семь дней.