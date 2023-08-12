Певец Юрий Лоза отверг существование космоса

„Нет, потому что никакого космоса не существует“, — заявил Лоза.

Певец не верит не только в существование космоса, но также является убежденным сторонником теории плоской Земли. Как уточняет сам Лоза, окончивший геофак в Казахстане, он на собственном опыте убедился, что вода не может огибать землю, так как у нее нет такого свойства.

Музыкант Юрий Лоза ранее высказал мнение, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос во время съемок фильма „Вызов“, потому что „Земля плоская“. В одном из интервью он отметил, что все сцены могли быть сняты в павильоне. Он также усомнился в том, что Юрий Гагарин действительно летал в космос.

Биолог Александр Панчин в интервью NEWS.ru пояснил, что среди людей, которые верят в теорию плоской Земли, много тех, кто активно занимается просмотром телевидения, являющегося серьезным источником дезинформации. По словам специалиста, научные знания иногда оказываются слишком сложными для понимания, поэтому людям проще верить в мифы.