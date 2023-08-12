Шоубиз
12.08.2023, 11:01

Оксимирон посвятил новую песню цензуре в России и музыкантам, которые встречаются с Мизулиной

 
Оксимирон
Оксимирон
ФОТО: oxxxymiron. com | Global Look Press

Рэпер Оксимирон выпустил новый трек „Лига опасного интернета“, посвященный цензуре в российской музыке, Лиге безопасного интернета и ее руководителю Екатерине Мизулиной, пишет Meduza.

В треке, в частности, упоминается рэпер Scally Milano, который писал обращение к Мизулиной, обещая „изменить вектор своего творчества“, удалить со стримингов песни, нарушающие закон, и „заняться полезной для молодежи своей страны деятельностью“. С Мизулиной также встречались Инстасамка и Хофманнита, которые заявили, что „планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию“.

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