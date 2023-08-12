Анна Седокова рассказала о тяжелом периоде жизни после ухода из „ВИА Гры“

„Они получили премию, а меня как будто не стало. Я сижу беременная, с мужем, который пьет и изменяет. Дальше много лет было сложно. Я же тогда не особенно верила в себя как в сочинителя песен, не знала людей, всех сторонилась. Были долгие годы выживания. Благодаря этому, наверное, я сегодня здесь, и ты берешь у меня интервью“, — пожаловалась Седокова.

У Анны Седоковой трое детей от разных мужчин. С 2004 по 2006 год певица была замужем за футболистом киевского „Динамо“ Валентином Белькевичем. В этом браке у них родилась дочь Алина. В 2014 году Валентин Белькевич умер от тромбоэмболии. В 2011 году Седокова вышла замуж во второй раз – ее избранником стал бизнесмен Максим Чернявский. От этих отношений у экс-солистки „ВИА Гры“ есть дочь Моника. В настоящее время девочка живет в США вместе с отцом.

В 2017 году Анна Седокова стала мамой в третий раз – у нее родился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. С 2020 года Анна Седокова замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.