60 фур оборудования, 5 суток монтажа и перекрытые улицы: все готовятся к концерту The Weeknd

Строительство мощной мегасцены The Weeknd уже заняло пять дней, а оборудование прибыло в Эстонию почти на 60 грузовиках. Сиим Арусаар, менеджер Live Nation по производству, сказал, что готовится что-то беспрецедентное...

„Концерт The Weeknd будет совершенно необычным“, - говорит Арусаар. „Конечно, все артисты прикладывают много усилий, чтобы поклонники получили незабываемые впечатления, но сценическая установка The Weeknd имеет множество уникальных элементов, которые никогда не встречались ранее“.

Важная информация для посетителей концерта The Weeknd и жителей района, прилегающего к Певческому полю.

В эту субботу тур The Weeknd „After Hours till Dawn“ в Таллинне посетят 55 000 человек. Для обеспечения безопасности полиция временно закроет движение транспорта по окончании мероприятия с 23:30 до тех пор, пока не разойдутся большие толпы:

Пересечение Нарвского шоссе и Рейдиского шоссе в направлении Пиритаского шоссе и Нарвского шоссе;

Пирита теэ перед Цветочным павильоном в сторону Центра;

Пересечение Нарвского шоссе и улицы Турба в направлении Пирита шоссе.

Помимо временного закрытия движения, с 23:30 будет изменено направление движения общественного транспорта № 1, 5, 8, 29, 34, 35, 51, 60, 63, 66 следующим образом:

В направлении Пирита автобус ходит с Козе теэ - Нарвское мнт - Смуули теэ и Лаагна теэ;

В направлении Нарвского шоссе автобус следует по Нарвскому шоссе – Смуули теэ – Лаагна теэ, где также есть временная остановка на пересечении Нарвского шоссе и Смуули теэ.

Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства!

Если Вы приезжаете на концерт на своем транспорте, рекомендуем Вам припарковаться подальше от Певческого поля. По возможности используйте альтернативный транспорт: скутер, такси или прогуляйтесь пешком.

Просим всех участников дорожного движения не торопиться и следовать указаниям сотрудников полиции и регулировщиков.