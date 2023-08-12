„Безумству храбрых поем мы песню!“: только посмотрите, что происходит на Певческом поле в ожидании The Weeknd

Город преобразился, вибрации от предстоящего шоу ощущаются повсюду, а атмосфера наполнена ожиданием невероятного музыкального зрелища. На Таллинском певческом поле царит особое настроение – долгожданный концерт The Weeknd вот-вот случится, и горожане, а также гости из разных уголков мира, не могут сдержать своего волнения.

По словам организатор - на шоу было продано 55 000 билетов, а на баннерах концертного тура с гордостью красуется словосочетание „ sold out“ (распродано - прим.ред). К слову, Таллинн единственный удостоился чести среди остальных стран Балтии принять у себя мегазвезду - концертный тур прошел и мимо финских соседей,



Фанаты артиста занимали очередь перед воротами уже с самого утра. Для VIP билетов действовал не только приоритетный вход, но и возможность раннего захода на территорию Певческого поля. В 14:00 открылись Морские ворота и ворота Ору, и толпа с VIP-билетами рванула в зону ожидания, а затем и к площадке, чтобы занять место наиболее близко к сцене: так, не сходя с занимаемой точки, фанаты проведут минимум 6 часов в ожидании концерта. В 16 часов открылись остальные ворота, откуда, пройдя досмотр личных вещей, в сторону сцены хлынула остальная толпа любителей творчества The Weeknd.

Для тех, кому прямой доступ к звезде не принципиален, на территории Певческого поля разбит фуд-корт и магазин с официальным мерчем The Weeknd. В зоне еды и напитков можно спокойно провести время за столиками или на мягких пуфах с бургером, картошкой фри и стаканом пива. Кстати, да, за стакан все также необходимо доплачивать – 3 евро залоговая стоимость, из которых вам назад вернут только 2 евро.

Цены в фуд-корте не слишком отличаются от цен, которые были установлены еще во время концерта Depeche Mode. Бегло оглядевшись, можно сказать, что и палатки с едой представлены практически те же.