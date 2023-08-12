„Безумству храбрых поем мы песню!“: только посмотрите, что происходит на Певческом поле в ожидании The Weeknd(50)
Таллинн находится в невероятной атмосфере ожидания и волнения – столицу охватила волна азарта и энтузиазма. Буквально через несколько часов на сцену Певческого поля выйдет мегазвезда современности – The Weeknd. Певец, билеты на чей концерт были распроданы за считанные мгновения. Давайте заглянем в самую гущу событий и посмотрим, что же происходит у сцены и в ее округе.
Город преобразился, вибрации от предстоящего шоу ощущаются повсюду, а атмосфера наполнена ожиданием невероятного музыкального зрелища. На Таллинском певческом поле царит особое настроение – долгожданный концерт The Weeknd вот-вот случится, и горожане, а также гости из разных уголков мира, не могут сдержать своего волнения.
По словам организатор - на шоу было продано 55 000 билетов, а на баннерах концертного тура с гордостью красуется словосочетание „ sold out“ (распродано - прим.ред). К слову, Таллинн единственный удостоился чести среди остальных стран Балтии принять у себя мегазвезду - концертный тур прошел и мимо финских соседей,
Фанаты артиста занимали очередь перед воротами уже с самого утра. Для VIP билетов действовал не только приоритетный вход, но и возможность раннего захода на территорию Певческого поля. В 14:00 открылись Морские ворота и ворота Ору, и толпа с VIP-билетами рванула в зону ожидания, а затем и к площадке, чтобы занять место наиболее близко к сцене: так, не сходя с занимаемой точки, фанаты проведут минимум 6 часов в ожидании концерта. В 16 часов открылись остальные ворота, откуда, пройдя досмотр личных вещей, в сторону сцены хлынула остальная толпа любителей творчества The Weeknd.
Для тех, кому прямой доступ к звезде не принципиален, на территории Певческого поля разбит фуд-корт и магазин с официальным мерчем The Weeknd. В зоне еды и напитков можно спокойно провести время за столиками или на мягких пуфах с бургером, картошкой фри и стаканом пива. Кстати, да, за стакан все также необходимо доплачивать – 3 евро залоговая стоимость, из которых вам назад вернут только 2 евро.
Цены в фуд-корте не слишком отличаются от цен, которые были установлены еще во время концерта Depeche Mode. Бегло оглядевшись, можно сказать, что и палатки с едой представлены практически те же.
В точках продажи алкогольных напитков можно побаловать себя пивом или сидром по 7 евро. Если душа требует изысканности, то вам могут предложить вино, просекко или даже шампанское! Игристое или вино вам предложат по 7 евро за бокал, а шампанское обойдется уже в 15 евро за бокал. Если душа требует коктейля, и их можно найти в точках продаж. Средняя стоимость коктейля – 12 евро.
Если же голод взял над вами верх, то выбор тут огромный: предприниматели готовы накормить вас всем, чем угодно – от украинских супов до американских хот-догов.
Кстати, нельзя сказать, что цены совсем уж неподъемные: хот-дог можно приобрести за 5 евро, гамбургер от 8 евро и выше, картошка фри от 4 евро. Сладкоежки могут побаловать себя сладкими бабл-вафлями со всевозможными начинками – по 8 евро за порцию, длинными конфетами – от 2 евро ( к слову, на Depeche Mode они стоили от 1,5 евро), мороженым – от 2 евро. Воду, кстати, покупать совершенно невыгодно – бутылочка стоит 3 евро, хотя на территории Певческого поля работает как минимум 3 колонки со свежей питьевой водой.
Смотри цены на еду в нашей экспресс-галереи:
Если поход на концерт не ограничивается для вас только прослушиванием музыки, то можно приобрести на память фирменный мерч от артиста. В палатке с брендированными вещами фанатам предлагают: футболки по 35-50 евро, кепки по 35 евро, худи по 125 евро.
Музыкальный вечер обещает быть длинным и насыщенным. Вот примерное расписание и ориентировочный выход артистов на сцену:
19:15 Mike Dean
20:00 Kaytranada
21:30 The Weeknd