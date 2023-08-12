ВИДЕО | Найти жилье нереально, цены огромные, сайт продажи билетов завис: свежие впечатления фанатов The Weeknd

Любовь – боль, однако фанаты The Weeknd не страдают, а наоборот, несмотря ни на что счастливы находиться в очереди в ожидании своего кумира. Мы пообщались с гостями столицы о том, сколько стоил их билет на концерт, сколько пришлось потратить на отели, и конечно же не забыли поговорить об их любимых песнях.