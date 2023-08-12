ВИДЕО | Найти жилье нереально, цены огромные, сайт продажи билетов завис: свежие впечатления фанатов The Weeknd(8)
Любовь – боль, однако фанаты The Weeknd не страдают, а наоборот, несмотря ни на что счастливы находиться в очереди в ожидании своего кумира. Мы пообщались с гостями столицы о том, сколько стоил их билет на концерт, сколько пришлось потратить на отели, и конечно же не забыли поговорить об их любимых песнях.
В целом, поклонники мегазвезды очень подготовленные люди: они заранее знали о необходимости покупки билета, поэтому были готовы к тратам, однако подготовиться к бронированию отеля оказалось той еще задачей – цены на дату проведения шоу взвинтили до небес.
Мы поговорили с фанатами и разузнали все подробности!
Удивительно, но во время интервью нам не попались местные жители, однако нам удалось пообщаться с гостями из Латвии и Литвы. Гости столицы рассказали, что отели было забронировать сложно: кому-то повезло забронировать по более менее адекватной цене – 300 евро на двое суток, а кому-то пришлось искать через знакомых их родственников из Эстонии, чтобы было где переночевать.
Стоимость билета тоже разная – кто-то приобрел за 90 евро, а кто-то побаловал себя билетом за 270 евро, куда входил VIP-проход, а также подарок – брендированный мерч The Weeknd.
Смотри репортаж прямиком с зоны ожидания у Певческого поля.