Рой ос и полнейшая антисанитария: палатка с едой на концерте The Weeknd шокировала фанатов(81)
Грязь, рой ос, неприкрытые продукты и полная антисанитария – палатка по продаже еды шокировала гостей концерта.
На Певческом поле, где уже совсем скоро на сцену выйдет долгожданный The Weeknd, шумно и весело. Фанаты то и дело снуют туда-сюда в поисках развлечений. Вариантов занять себя чем-либо до концерта мегазвезды не много: вкусно поесть или крепко попить. Среди многообразия фуд-траков и палаток с едой гостям концерта на глаза попалась совершенно непрезентабельная точка питания.
Откровенно говоря, увиденное поражает и пугает, вызывая недоумение и негодование. Посетители отметили грязь внутри палатки, наличие роя ос над продуктами, а также полное игнорирование санитарных норм. Неприкрытые продукты и несоблюдение элементарных правил гигиены вызывают серьезные опасения за тех, кто решил воспользоваться услугами этой точки питания.
Воспользовались бы вы услугой этого места?