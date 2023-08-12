Шоубиз
12.08.2023, 19:21

Рой ос и полнейшая антисанитария: палатка с едой на концерте The Weeknd шокировала фанатов

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А вы бы там перекусили?
Точка питания на Певческом поле
Точка питания на Певческом поле
ФОТО: Delfi Meedia

Грязь, рой ос, неприкрытые продукты и полная антисанитария – палатка по продаже еды шокировала гостей концерта.

На Певческом поле, где уже совсем скоро на сцену выйдет долгожданный The Weeknd, шумно и весело. Фанаты то и дело снуют туда-сюда в поисках развлечений. Вариантов занять себя чем-либо до концерта мегазвезды не много: вкусно поесть или крепко попить. Среди многообразия фуд-траков и палаток с едой гостям концерта на глаза попалась совершенно непрезентабельная точка питания.

Откровенно говоря, увиденное поражает и пугает, вызывая недоумение и негодование. Посетители отметили грязь внутри палатки, наличие роя ос над продуктами, а также полное игнорирование санитарных норм. Неприкрытые продукты и несоблюдение элементарных правил гигиены вызывают серьезные опасения за тех, кто решил воспользоваться услугами этой точки питания.

Воспользовались бы вы услугой этого места?

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