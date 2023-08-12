Рой ос и полнейшая антисанитария: палатка с едой на концерте The Weeknd шокировала фанатов

На Певческом поле, где уже совсем скоро на сцену выйдет долгожданный The Weeknd, шумно и весело. Фанаты то и дело снуют туда-сюда в поисках развлечений. Вариантов занять себя чем-либо до концерта мегазвезды не много: вкусно поесть или крепко попить. Среди многообразия фуд-траков и палаток с едой гостям концерта на глаза попалась совершенно непрезентабельная точка питания.