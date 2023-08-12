ФОТО | The Weeknd вышел на сцену Певческого поля!

Фанаты артиста занимали очередь перед воротами уже с самого утра. Для VIP билетов действовал не только приоритетный вход, но и возможность раннего захода на территорию Певческого поля. В 14:00 открылись Морские ворота и ворота Ору, и толпа с VIP-билетами рванула в зону ожидания, а затем и к площадке, чтобы занять место наиболее близко к сцене: так, не сходя с занимаемой точки, фанаты проведут минимум 6 часов в ожидании концерта. В 16 часов открылись остальные ворота, откуда, пройдя досмотр личных вещей, в сторону сцены хлынула остальная толпа любителей творчества The Weeknd.