ФОТО | The Weeknd вышел на сцену Певческого поля!(4)
Американский исполнитель The Weeknd выступает на Певческом поле в Таллинне! Смотрите фото.
Фанаты артиста занимали очередь перед воротами уже с самого утра. Для VIP билетов действовал не только приоритетный вход, но и возможность раннего захода на территорию Певческого поля. В 14:00 открылись Морские ворота и ворота Ору, и толпа с VIP-билетами рванула в зону ожидания, а затем и к площадке, чтобы занять место наиболее близко к сцене: так, не сходя с занимаемой точки, фанаты проведут минимум 6 часов в ожидании концерта. В 16 часов открылись остальные ворота, откуда, пройдя досмотр личных вещей, в сторону сцены хлынула остальная толпа любителей творчества The Weeknd.
По словам организатор - на шоу было продано 55 000 билетов, а на баннерах концертного тура с гордостью красуется словосочетание „ sold out“ (распродано - прим.ред). К слову, Таллинн единственный удостоился чести среди остальных стран Балтии принять у себя мегазвезду - концертный тур прошел и мимо финских соседей.
Смотрите видео: