Как сегодня живет и выглядит Алла Пугачева

Живет на арендованной вилле

Вместе со своей семьей Алла Пугачева обосновалась в Кесарии, которую в прессе иногда называют израильской Рублевкой. Там звездное семейство арендует огромную виллу. Недвижимость принадлежит брату мужа певицы.

Интерьер дома Примадонна долгое время не показывала публике. Однако иногда в ее аккаунте в социальных сетях стали мелькать фото и видео, снятые в нем. Подписчики не могли не заметить довольно скромное обустройство комнат, и отметили, что в своем замке в России (его она, кстати, продала за 450 миллионов) певица жила намного богаче. Сейчас Примадонна активно занимается поисками своего жилья: как пишет „Газета.Ру“, звезда собирается приобрести в Израиле недвижимость.

Будет судится из-за дачи

Если верить телеграм-каналу Shot, весной этого года на звезду подали в суд. Причина – якобы не уплата аренды береговой линии на Истре (там и находится ее участок, который Пугачёва, к слову, тоже продает). Правда, долг не такой уж и большой – около 52 тысяч рублей. Так что, возможно, спор решится полюбовно.

Учит иврит

В настоящее время Алла Пугачева и ее дети активно учат иврит. Для этого звездному семейству пришлось обратиться к профессиональным репетиторам.

Редко видится с Кристиной Орбакайте

После отъезда из России певица не так часто пересекается с родней. Иногда с дочерью Кристиной Орбакайте (та живет в США) ей все же удается совместить графики. Например, летом они встретились в Юрмале.

Регулярно выходит в свет

В другой стране Примадонна предпочитает не сидеть дома, а активно появляться на публике. Она видится со старыми друзьями, приехавшими в Израиль как на постоянное место жительства, так и на время, а также посещает концерты и спектакли российских знаменитостей.

Отдала детей в элитную школу