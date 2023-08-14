„Я думал, что умру“: Стас Пьеха про одиночество, славу и зависимость

Одиночество

Общее благополучие семьи не может восполнить недостатка внимание, которое необходимо любому ребенку. И если в детстве Эдита Пьеха брала своего внука на гастроли, то в школьное время это стало невозможным. Мальчика воспитывали люди, которые обслуживали дом известной семьи. Со временем Стас заводил все больше друзей и старался проводить время вне дома.

Зависимость

В подростковом возрасте будущий певец попробовал сигареты и алкоголь, но в скором времени подсел на запрещенные вещества. По его словам, он начал употреблять тяжелые наркотики с 12 лет. Чтобы родные не догадались о зависимости и заметили исколотых вен, он ходил в футболках с длинными рукавами и штанах.

Однажды Стас заснул с сигаретой во рту, начался пожар, в ходе которого близкие увидели его без кофты и все поняли. Сам певец винил в своей беде мать, которая не уделяла ему в детстве должного внимания и любви.

„У меня начались физические проявления зависимости в виде ломки. Подумал, что качусь куда-то вниз. Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история“, — признавался спустя годы певец.

Слава

Безусловно, близкие старались помочь Пьехе и неоднократно отправляли его на лечение. Как и у любых зависимых, это был трудный процесс, смысл в жизни помогало обрести чтение и музыка. Несмотря на свою бурную молодость, Пьеха был талантливым исполнителем и с детства учился петь.

Исполнитель был успешен на сцене, записывал эстрадные треки, участвовал в шоу „Фабрика звезд“ и ездил с концертами по России. Но гастрольная жизнь полна соблазнов. Окунувшись в мир шоу-бизнеса, певец вновь стал употреблять. Срывы продолжались до тех пор, пока в 34 года исполнитель не пережил инфаркт.

„Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна, — для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру“, — описывал Стас.

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