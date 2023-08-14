„Я думал, что умру“: Стас Пьеха про одиночество, славу и зависимость(4)
Стас Пьеха родился в звездной семье и рос благополучным ребенком. Уже в детстве он стал появляться на экранах вместе с известной бабушкой, вместе они ездили в гастрольные туры, пока мать ребенка строила свою карьеру. О зависимостях и скандалах в жизни певца читайте в этом материале.
Одиночество
Общее благополучие семьи не может восполнить недостатка внимание, которое необходимо любому ребенку. И если в детстве Эдита Пьеха брала своего внука на гастроли, то в школьное время это стало невозможным. Мальчика воспитывали люди, которые обслуживали дом известной семьи. Со временем Стас заводил все больше друзей и старался проводить время вне дома.
Зависимость
В подростковом возрасте будущий певец попробовал сигареты и алкоголь, но в скором времени подсел на запрещенные вещества. По его словам, он начал употреблять тяжелые наркотики с 12 лет. Чтобы родные не догадались о зависимости и заметили исколотых вен, он ходил в футболках с длинными рукавами и штанах.
Однажды Стас заснул с сигаретой во рту, начался пожар, в ходе которого близкие увидели его без кофты и все поняли. Сам певец винил в своей беде мать, которая не уделяла ему в детстве должного внимания и любви.
„У меня начались физические проявления зависимости в виде ломки. Подумал, что качусь куда-то вниз. Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история“, — признавался спустя годы певец.
Слава
Безусловно, близкие старались помочь Пьехе и неоднократно отправляли его на лечение. Как и у любых зависимых, это был трудный процесс, смысл в жизни помогало обрести чтение и музыка. Несмотря на свою бурную молодость, Пьеха был талантливым исполнителем и с детства учился петь.
Исполнитель был успешен на сцене, записывал эстрадные треки, участвовал в шоу „Фабрика звезд“ и ездил с концертами по России. Но гастрольная жизнь полна соблазнов. Окунувшись в мир шоу-бизнеса, певец вновь стал употреблять. Срывы продолжались до тех пор, пока в 34 года исполнитель не пережил инфаркт.
„Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна, — для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру“, — описывал Стас.
Отношения
О своей личной жизни Пьеха не любит рассказывать и предпочитает обсуждать свои проекты, в числе которых наркологическая клиника. Завязав с веществами, исполнитель обрел новую цель в жизни и открыл наркологическую клинику, решив помогать тем, кто тоже страдает от алкогольной и наркотической зависимости.
Что касается отношений, то, словам певца, он не может быть в постоянном контакте с партнером и нуждается в свободе. К слову, в психологии такое поведение называют контрзависимым, что также является результатом детской травмы. При этом у Стаса Пьехи есть сын Петя, который живет со своей мамой Натальей Горчаковой в Питере.