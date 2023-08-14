„Должна была лезть в трусы“: Дана Борисова о своей коллеге из шоубиза

По словам участницы шоу „Последний герой 3: остаться в живых“ Курицина, больше известная как „Света из Иванова“, заплатила за работу в светской хронике собственным здоровьем. „Нехорошей болезнью“ Борисова страдала когда-то и сама, поэтому издалека распознает таких же „несчастных“. Как призналась телеведущая, у нее были проблемы с крепкими напитками, которые случились из-за депрессивного состояния, связанного с работой на телевидение.

Напомним, что актриса когда-то занимала должность телеведущей в программе „Сегодня утром“. В один момент девушку резко сократили до обычного корреспондента.

„15 лет я была в статусе ведущей, дружила с артистами, а тут становлюсь простым корреспондентом! Болезненный факт был в том, что я должна была лезть в трусы. Потом этим Света начала заниматься“, — призналась Борисова.