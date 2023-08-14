„Должна была лезть в трусы“: Дана Борисова о своей коллеге из шоубиза(5)
Журналистка, актриса и ведущая многих программ Дана Борисова продолжает рассказывать об „изнанке“ российского шоу-бизнеса. Она уже вывалила массу интересностей о себе, разоблачила певицу МакSим, предложив изолировать её от общества, отправила на лечение Волочкову. На этот раз очередь дошла до коллеги Светлане Курициной. В далеком 2011 году девушка прославилась в сети своим интервью, зацепила зрителя обаятельностью и стала популярной ведущей на НТВ, пишет „Рамблер“.
По словам участницы шоу „Последний герой 3: остаться в живых“ Курицина, больше известная как „Света из Иванова“, заплатила за работу в светской хронике собственным здоровьем. „Нехорошей болезнью“ Борисова страдала когда-то и сама, поэтому издалека распознает таких же „несчастных“. Как призналась телеведущая, у нее были проблемы с крепкими напитками, которые случились из-за депрессивного состояния, связанного с работой на телевидение.
Напомним, что актриса когда-то занимала должность телеведущей в программе „Сегодня утром“. В один момент девушку резко сократили до обычного корреспондента.
„15 лет я была в статусе ведущей, дружила с артистами, а тут становлюсь простым корреспондентом! Болезненный факт был в том, что я должна была лезть в трусы. Потом этим Света начала заниматься“, — призналась Борисова.