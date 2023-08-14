„Если бы я ей предложила миллион, она бы не выступила“: Вайкуле назвала цену выхода на сцену Пугачевой(16)
В последнее время в ряде СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Алла Пугачева готова выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале за большой гонорар (называлась сумма в 200 тысяч евро).
Однако сама Лайма в интервью YouTube-шоу „И Грянул Грэм“ заявила, что эти слухи не имеют ничего общего с действительностью. Примадонна не стала бы выходить на сцену ни за какие деньги, - пишет gazeta.ru.
„Если бы я ей предложила 1 миллион евро, она бы не выступила. Это все разговоры. Я не предлагала, она не просила. Алла решила для себя, что она ушла со сцены. У нее дети, у нее Максим, она счастлива. Она находится в состоянии душевного покоя, выглядит замечательно, что бы там ни снимали и ни придумывали. Опять вранье“, — резюмировала Вайкуле.
Фестиваль Лаймы Вайкуле проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. В 2022 он был перенесен. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава.