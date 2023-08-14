Актриса Стаханова пожаловалась на нехватку пенсии

В беседе с журналистами издания absatz.media Галина озвучила размер своей пенсии и пояснила, что без ролей ей бы приходилось достаточно трудно.

„Наши артисты получают от званий прибавки. У них выходит в итоге приличная пенсия. А у меня самая обычная – 30 тысяч. Конечно мне её не хватает. Было бы сложно выжить, если бы я не подрабатывала“, – объяснила она.

Сейчас звезда снимается в детском фильме и расставаться с работой в ближайшее время не планирует, хотя с удовольствием уделяет время воспитанию внучки Елизаветы.

„Я сейчас работаю, снимаюсь во втором сезоне детского фильма „Чёртов камень“, - сказала Стаханова.

82-летняя советская и российская актриса театра и кино Галина Стаханова призналась, что отдает деньги своей взрослой дочери Марии, которая воспитывает внучку в одиночку.

„Я им помогаю. Ребенка нужно одевать, покупать что-то, репетиторов оплачивать“, — рассказала актриса.