„Очень радостный день“: молодая жена Петросяна сверкнула голыми ногами на вилле

Молодая жена Евгения Петросяна продолжает делиться с публикой кадрами с отдыха. В этот раз 34-летняя Татьяна Брухунова показала подписчикам, как нежится у бассейна на собственной вилле в Сочи.

„Сегодня был очень радостный день“, — так супруга сатирика прокомментировала свежую публикацию.

На кадрах Татьяна сидит на краю бассейна, свесив ноги в воду. На ней белый костюм из рубашки и мини-шорт, покрытый разноцветными сердечками. На голове у модницы неизменно красуется панамка, а глаза скрывают солнцезащитные очки.

На отдых Татьяна отправилась вместе с 77-летним мужем и их общим сыном. Она призналась, что каждый день просыпается от криков петухов, завтракает в десять, много гуляет перед ужином и не делает ничего. Показывать подписчиками свои модные образы она тоже не забывает.