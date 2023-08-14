14.08.2023, 19:01
Тигрица: Бритни Спирс устроила развратные танцы на шесте(5)
ФОТО: | Scanpix
Американская певица Бритни Спирс любит делиться с поклонниками роликами, в которых она устраивает странные танцы. В этот раз поп-исполнительница превзошла саму себя.
Звезда опубликовала в соцсетях ролик, в котором решила устроить умопомрачительные танцы на шесте для стриптиза. 41-летняя Спирс в миниатюрном нижнем белье леопардовой расцветки показала, чему научилась за несколько дней занятий на пилоне.
„Получила этот шест два дня назад, и вчера вечером я впервые встала на него“, — призналась певица.
Бритни выбрала в качестве саундтрека к танцу трек „Closer“ группы Nine Inch Nails.