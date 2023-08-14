Шоубиз
14.08.2023, 19:01

Тигрица: Бритни Спирс устроила развратные танцы на шесте

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Бритни Спирс
Бритни Спирс
ФОТО: MARIO ANZUONI | Scanpix

Американская певица Бритни Спирс любит делиться с поклонниками роликами, в которых она устраивает странные танцы. В этот раз поп-исполнительница превзошла саму себя.

Звезда опубликовала в соцсетях ролик, в котором решила устроить умопомрачительные танцы на шесте для стриптиза. 41-летняя Спирс в миниатюрном нижнем белье леопардовой расцветки показала, чему научилась за несколько дней занятий на пилоне.

„Получила этот шест два дня назад, и вчера вечером я впервые встала на него“, — призналась певица.

Бритни выбрала в качестве саундтрека к танцу трек „Closer“ группы Nine Inch Nails.

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