Тигрица: Бритни Спирс устроила развратные танцы на шесте

Звезда опубликовала в соцсетях ролик, в котором решила устроить умопомрачительные танцы на шесте для стриптиза. 41-летняя Спирс в миниатюрном нижнем белье леопардовой расцветки показала, чему научилась за несколько дней занятий на пилоне.