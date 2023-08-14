Показалось: Волочкова без одежды взобралась на камень в хаммаме

На этот раз артистка предпочла турецкую баню. Она отправилась в один из любимых банных комплексов и прямо при макияже, правда, скинув одежду, расположилась в хаммаме.



Звезда не стала ложиться, как это принято, полностью на камень, а села, будто в русской бане, и поджала колени к себе. Подписчики ахнули при виде такой позы звезды — показалось, что артистка не прикрыла наготу.



Волочкова не первый раз показывает себя в бане. Ей важно демонстрировать свой отдых, к тому же парение — это ее любимое времяпрепровождение.