ФОТО | Санна Марин посетила музыкальный фестиваль в особенно сексуальном наряде(2)
В минувшие выходные в Хельсинки прошел популярный музыкальный фестиваль Flow, который посетила и бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин. Если во время своего пребывания на посту она носила кожаную куртку, ставшую легендарной для подобных мероприятий, то теперь ее наряды стали еще более смелыми.
В день открытия фестиваля, в пятницу, Марин произвела впечатление прозрачным вечерним платьем. Во второй день Flow Марин была одета в короткое розовое платье и черные замшевые ботфорты. Похоже, что бывший премьер-министр предпочитает красоту комфорту, поскольку сапоги были на довольно высоком каблуке.
Хотя в последнее время ходят слухи о том, что у Марин появился новый бойфренд, по данным Iltalehti, Марин наслаждалась фестивалем вместе с заместителем мэра Хельсинки Насимой Размяр. „Спасибо Flow! Лето продолжается“, - написала Размьяр, опубликовав фотографию в своем Instagram-аккаунте, где позирует вместе с Марин.