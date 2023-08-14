ФОТО | Санна Марин посетила музыкальный фестиваль в особенно сексуальном наряде

В минувшие выходные в Хельсинки прошел популярный музыкальный фестиваль Flow, который посетила и бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин. Если во время своего пребывания на посту она носила кожаную куртку, ставшую легендарной для подобных мероприятий, то теперь ее наряды стали еще более смелыми.