„Спасибо, что были особенной частью его жизни“. Умер японский повар Хидэ Хираката

Хираката переехал в Эстонию из Канады в 2014 году и снискал популярность среди жителей Таллинна после того, как бесплатно накормил суши более 900 человек. Позже он открыл в эстонской столице популярные японские рестораны Washoku Story и Kampai!

Хидэ уехал из Эстонии в Японию в 2021 году после того, как не смог открыть здесь новый бизнес к большому сожалению его друзей и почитателей его кухни. В итоге Хираката вернулся в родной город и работал там шеф-поваром в суши-ресторане.

Эстонские друзья Хидэ в Facebook заволновались, когда он перестал выходить на связь после 24 июля. Кроме того, некоторым он писал вызывающие тревогу сообщения. Его последний пост от 24 июля гласит: „Если бы мир закончился завтра, то на последнюю трапезу я бы съел суши и выпил пиво!“. В комментариях же на предложение снова переехать он ответил: „Физически я не могу, но моя душа сможет!“

Сегодня утром его бывшая жена Пэм Хираката написала, что Хидэ внезапно скончался. Она общалась с его родителями в Японии и они уже провели поминальную церемонию, а сейчас им нужно время, чтобы справиться со скорбью.

„Он часто рассказывал мне о своих друзьях, особенно о друзьях из Эстонии. Он любил Эстонию и людей здесь. Большое спасибо, что заботились о нем и поддерживали. Еще раз спасибо, что были особенной частью его жизни!“ - добавила она.