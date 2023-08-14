К чему такая спешка? The Weeknd покинул Таллинн раньше, чем предыдущие концертные площадки

Артист, приземлившийся в Таллиннском аэропорту еще в четверг днем, спел свою последнюю песню в субботу вечером в 23.30. На следующее утро в 11 часов тот же частный самолет уже был подготовлен, и The Weeknd вылетел из Таллинна в Лондон, где в эту пятницу пройдет заключительный этап его тура. В 13.40 по эстонскому времени The Weeknd и его свита прибыли в аэропорт Станстед.

Неизвестно, почему артист так торопился попасть в Лондон, но в прошлом певец не раз прилетал с концертных площадок с опозданием. Например, до Таллина он выступал в Варшаве и Праге, и из обоих городов самолет Уикнда вылетал на несколько часов позже.

Как пишет Kroonika, всемирно известный артист во время пребывания в Эстонии вел себя довольно расслабленно и не успел познакомиться с Таллином. Каждый день перед отелем Radisson в центре Таллина артиста ждали десятки поклонников, и лишь немногим из них удалось увидеть его своими глазами. Известно, что The Weeknd сопровождала его девушка-диджей Сими Хадра, которую поклонники смогли встретить у отеля в пятницу вечером. В Таллинне также находились вокалисты Weeknd'а Майк Дин и Кайтранада, которые попали в поле зрения камер Kroonika и в четверг, и в пятницу вечером.