ВИДЕО | Армин ван Бюрен приглашает всех на своё шоу!

Армин ван Бюрен на сегодняшний день является одним из самых востребованных диджеев в мире уже более 20 лет. Он занимал первое место в ежегодном опросе „DJ Mag Top 100 DJs“ пять раз, внося свой вклад в двадцать последовательных пятерых мест на сегодняшний день.

Диджей, номинированный на „Grammy“, ведет еженедельное радио-шоу „A State of Trance“, которое слушают более 44 миллионов человек более чем в 84 странах мира. Он также является соучредителем „Armada Music“, крупнейшего независимого лейбла танцевальной музыки в мире.

На протяжении многих лет Армин запускал несколько мировых туров „Armin Only“, в том числе основанных на его альбомах («Imagine“ в 2008 году, „Mirage“ в 2010 году, „Intense“ в 2013 году и „Embrace“ в 2016 году).

Как исполнитель, Армин был хэдлайнером множества шоу на ведущих фестивалях и площадках по всему миру, включая „Electric Daisy Carnival“ (Лас-Вегас, Нью-Йорк), „Ultra Music Festival“ (Майами) и „Tomorrowland“ (Бельгия).

На сегодняшний день на счету Армина семь полноформатных альбомов — „‎76“ (2003), „‎Shivers“ (2005), „‎Imagine“ (2008), „‎Mirage“ (2010), ‘Intense“ (2013), „‎Embrace“ (2015) и „‎Balance“ (2019), которые песни которых присутствовали в топах на всех музыкальных платформах разных стран.

На концерте в Риге артист выступит с особой концертной программой, где исполнит свои лучшие работы.