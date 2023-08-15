ВИДЕО | „Привет, Эстония, мы едем развлекать вас“: Алексей Панин приглашает всех на бесплатный кинофестиваль в Йыхви

Меджународный антивоенный фестиваль независимого кино AWIIFF откроет свои двери для вас с 23 по 30 августа в Йыхви, Эстония. В рамках кинофестиваля покажут независимое кино разных форматов (от документального кино до видеоклипов), снятое режиссерами из разных концов света и освещающих все последствия воин, и их влияние на жизни обычных людей. Организаторы верят, что искусство – это один из способов донести до людей, что человечество может и должно найти возможность сделать мир вокруг спокойнее и безопаснее.