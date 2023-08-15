ВИДЕО | „Привет, Эстония, мы едем развлекать вас“: Алексей Панин приглашает всех на бесплатный кинофестиваль в Йыхви
В рамках Международного антивоенного фестиваля независимого кино, который пройдет в этом месяце в Йыхви, нас ожидает невероятное событие – концерт культовой российской группы „Ногу Свело!“ с ее бессменным лидером Максимом Покровским. Общаться с гостями и создавать им настроение будет актер Алексей Панин и режиссер Роман Качанов.
Звуки гитарных аккордов и мощный ритм барабанов вскоре разольются в воздухе Йыхви, подарив зрителям уникальную возможность ощутить сильные эмоции и насладиться невероятной музыкальной атмосферой.
На концерте в Йыхви „Ногу Свело!“ обещает подарить своей публике настоящее зрелище. Остросоциальные песни, затрагивающие важные и актуальные вопросы, будут переплетены с проверенными временем хитами, которые прочно вошли в сознание поклонников. Энергетика и адреналин, исходящие от группы на сцене, позволят каждому зрителю перенестись в мир музыки и насладиться незабываемой атмосферой живого выступления.
Опен-эйр концерт пройдет 24 августа в 20:00. Вход на мероприятие – бесплатный, однако необходимо зарегистрировать себе билет. Билет можно получить ЗДЕСЬ.
Специальными гостями фестиваля антивоенного кино станут актер Алексей Панин и режиссер Роман Качанов.