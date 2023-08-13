Скончалась жена Александра Домогарова

„Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей!“ (орфография и пунктуация автора сохранены), — написал ее сын.

Он также сообщил, что прощание с Ириной состоится 15 августа в 11:00 в церкви Троицы Живоначальной в подмосковном поселке Троицкий.

Ирине Домогаровой было 60 лет. Она стала второй женой актера Александра Домогарова. В их браке родился актер, сценарист, кинорежиссер («Пустите детей“, „Пальма“).— Александр Домогаров.