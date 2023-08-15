Слава жалуется на шантаж со стороны Сергея Соседова

Артиста объяснила, что уже на протяжении нескольких дней ее и адвоката по делу исполнительницы с хирургом Тимуров Хайдаровым „атакуют“ представители программы Соседова. Они хотят, чтобы женщины пришли на передачу и высказали свое мнение.

„Я не хожу на передачи уже долгое время, потому что у меня очень много концертов. Свободные дни я посвящаю своей семье. И не надо меня шантажировать! Знаете, это очень смешно... Знает ли об этом их начальство? Редактор программы говорил мне такие вещи: „Если вы придете на программу, то мы сделаем ее в пользу вас. Если нет — в пользу Хайдарова. Качество на уровне“, — заявила Слава.