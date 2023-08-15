„Как же я его любила… Как же я его люблю!“ Натали простилась с умершим мужем

Первое время артистка переживала утрату в тишине, не общаясь с прессой. Изредка комментарии давал брат Натали Антон. Но спустя несколько дней после того, как стало известно о трагедии, звезда все же вышла на связь с подписчиками. 31 июля она всем рассказала, что на протяжении двух лет Рудин боролся с последствиями ковида, который нанес удар по его моральному состоянию. Но мужчина так и не смог справиться с недугом.

Накануне Натали снова опубликовала трогательный пост в Сети, в котором еще раз призналась Александру в любви. „Как же я его любила… Как же я его люблю! Все мои достижения и успехи посвящаю мужу… У него был уникальный дар, он создавал атмосферу тепла, безопасности, свободы, и в то же время, защищенности, юмора и интереса не только для меня, своей жены, но и для всех людей, которые со мной взаимодействовали и творили“, — пишет артистка.

Натали поделилась, что все восхищались скромности и чувству юмора Александра. Певица поблагодарила поклонников, которые поддержали ее в трудную минуту.

Этот текст сопровождал видео, которое смонтировал брат певицы. Ролик был собран из снимков Александра под песню Натали „Мужчина-мечта“.

Подписчики принесли свои соболезнования в комментариях под постом:

„Помните только самое лучшее о нем и благодарите его. У вас была счастливая семья, трое деток он вам подарил. Всем нам отведено время. Стойкости вам“, „Вся страна вас обнимает. Наша любимая, крепитесь“, „Светлая память вашему супругу!“, „Как жаль… Хороших людей все меньше и меньше“, „Вот где настоящая любовь“.