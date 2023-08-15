Умер „клоун Андрюша“ — артист цирка Андрей Николаев

Несколько дней назад появилась информация, что артист был госпитализирован в московскую клинику. Журналисты сообщали, что у него была диагностирована острая стадия механической желтухи и COVID.

Тем не менее, сам Николаев эти сведения опровергал. Он утверждал, что в больницу его не отправляли, хотя отмечал, что разговаривать не в состоянии. Как пояснили позже источники в больнице, знаменитого клоуна выписали из-за улучшения самочувствия.