Умер „клоун Андрюша“ — артист цирка Андрей Николаев
Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни.
Несколько дней назад появилась информация, что артист был госпитализирован в московскую клинику. Журналисты сообщали, что у него была диагностирована острая стадия механической желтухи и COVID.
Тем не менее, сам Николаев эти сведения опровергал. Он утверждал, что в больницу его не отправляли, хотя отмечал, что разговаривать не в состоянии. Как пояснили позже источники в больнице, знаменитого клоуна выписали из-за улучшения самочувствия.
Андрей Николаев являлся единственным обладателем приза „Золотая Маска Грока“ в СССР. Также он был учителем Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других российских артистов.