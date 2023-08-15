„Гнила изнутри две недели“: Слава „порадовала“ новыми анатомическими кошмарами

„Когда уже настал мой срок, пришло время рожать, я начала терять сознание. Врачи говорят: ''Нельзя, нельзя, не тужься''. Я уже ничего не соображала, и дочь улетела где-то на полметра-метр. И вы понимаете, что произошло — конечно, у меня порвалось все“, — поделилась исполнительница со своими подписчиками.

Медики поймали ребенка, положили на грудь матери, однако, пока Слава находилась в родильном отделении, ей потребовалась срочная реанимация. Специалист вернул будущую звезду в сознание. Но на этом ужасы не закончились.

„Когда я поехала на очередную медицинскую проверку, мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты. Как я вообще выжила в этой ситуации, всем врачам было просто удивительно. Я гнила две недели, просто гнила изнутри“, — в подробностях рассказывает Слава.

С того момента, как медики обнаружили причину и провели еще одну операцию, артистка превратилась в тень прежней себя. Она похудела практически в два раза и была похожа на еле живой скелет. Такое состояние звезды до слез пугало всех близких: „Когда ко мне приехал отец в больницу, я весила 35 килограмм. Мои ноги — это были просто кости“. Несмотря на адскую боль и долгий процесс восстановления, Славе удалось выздороветь. Однако этот страшный период своей жизни она никогда уже не сможет забыть.

Исполнительница уточнила, что делает все эти жуткие признания вовсе не для хайпа. Таким образом она хочет помочь и поддержать тех женщин, которые оказались в похожих ситуациях и не видят из них выходов. Ведь справляться с трудностями всегда легче, зная, что ты такой не один.