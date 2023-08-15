Боялся крови и лечился в психиатрической клинике: интересные факты о Викторе Цое к годовщине смерти

Музыкант очень боялся вида крови. Даже простой забор крови из пальца вызывал у него ужас.

Цой увлекался резьбой по дереву. Он любил мастерить японские миниатюрные фигуры и дарил их близким.

Музыкант очень не любил зиму и холодную погоду.

На сцене Цой одевался только в черные костюмы, но он не был его любимым цветом. Артисту очень нравился желтый цвет.

После концертов Виктор часто падал на пол от изнеможения, поскольку выкладывался на полную.

Героиня песни „Восьмиклассница“ — реальная девушка по имени Дженни, с которой певец проводил много времени в юности.

Песню „Спокойная ночь“ Цой сочинил во время гастролей в Киеве. Вид ночного города вдохновил его на написание текста.

В 1983 году Цой обследовался в психиатрической клинике, потому что не хотел служить в армии.

Несмотря на свою раскрепощенность на сцене, в жизни Виктор был стеснительным, особенно с женщинами.

В честь Цоя названо несколько улиц, а также астероид.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в ДТП в возрасте 28 лет. По официальной версии он уснул за рулем и столкнулся с другой машиной. На его похороны пришли тысячи людей, а несколько фанатов даже покончили с собой.