Шоубиз
15.08.2023, 16:45

Боялся крови и лечился в психиатрической клинике: интересные факты о Викторе Цое к годовщине смерти

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ФОТО: Svetlana Novoseltseva | Delfi Meedia

Фанаты Цоя с грустью вспоминают кумира в этот день.

15 августа 1990 года не стало Виктора Цоя – самой легендарной фигуры в истории советского рока. В Украине, России и во всем мире до сих пор помнят и уважают артиста, а сотни фанатов на концертах его памяти скандируют „Цой жив!“. Певец погиб совсем молодым, но навсегда оставил свой след в истории музыки. К 31-й годовщине смерти Виктора Цоя УНИАН собрал интересные и малоизвестные факты о легенде.

Виктор Цой: интересные факты

  • Музыкант очень боялся вида крови. Даже простой забор крови из пальца вызывал у него ужас.

  • Цой увлекался резьбой по дереву. Он любил мастерить японские миниатюрные фигуры и дарил их близким.

  • Музыкант очень не любил зиму и холодную погоду.

  • На сцене Цой одевался только в черные костюмы, но он не был его любимым цветом. Артисту очень нравился желтый цвет.

  • После концертов Виктор часто падал на пол от изнеможения, поскольку выкладывался на полную.

  • Героиня песни „Восьмиклассница“ — реальная девушка по имени Дженни, с которой певец проводил много времени в юности.

  • Песню „Спокойная ночь“ Цой сочинил во время гастролей в Киеве. Вид ночного города вдохновил его на написание текста.

  • В 1983 году Цой обследовался в психиатрической клинике, потому что не хотел служить в армии.

  • Несмотря на свою раскрепощенность на сцене, в жизни Виктор был стеснительным, особенно с женщинами.

  • В честь Цоя названо несколько улиц, а также астероид.

  • Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в ДТП в возрасте 28 лет. По официальной версии он уснул за рулем и столкнулся с другой машиной. На его похороны пришли тысячи людей, а несколько фанатов даже покончили с собой.

  • Единственного сына Цоя зовут Александр. Сейчас ему 36 лет. Он музыкант, гитарист, автор музыкального проекта и композитор. После смерти отца он получил авторские права на песни группы „Кино“. Чтобы избавиться от внимания общественности, он взял себе псевдоним Александр Молчанов.

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