Поступают угрозы об убийстве: Ладу Дэнс перевезли в закрытую клинику

„Действительно, я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс“, — сказал он.

Пудовкин назвал данную меру необходимой из соображений безопасности не только физической, но и эмоциональной, поскольку после ДТП на певицу обрушилась масса хейта и стали поступать угрозы об убийстве.

Кроме того к активным действиям перешел старый поклонник Дэнс, который узнал, где проходит лечение исполнительница и начал засыпать ее подарками и пытаться увидеться.

Он подчеркнул, что на данный момент в больницу к певице никого не пускают, в том числе родных. Против людей, которые угрожают Дэнс, подали два исковых заявления, добавил Пудовкин.