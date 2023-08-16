Шоубиз
16.08.2023, 11:21

МакSим рассказала о самочувствии после лечения от алкогольной зависимости

 
20220709_gaf_rb37_059.jpg
20220709_gaf_rb37_059.jpg
ФОТО: Edgar Breshchanov | Edgar Breshchanov/Globallook Press

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о своем самочувствии после лечения от алкогольной зависимости. Ее цитирует издание StarHit.

По словам артистки, после завершения курса лечения в рехабе она отправилась в отпуск с детьми.

„Дочки меня достаточно долго не видели, потому что я находилась в клинике на протяжении нескольких недель. Чувствую себя прекрасно — просто какое-то ликование внутри, наполненность энергией. Не могу пока сказать, что готова на сольник, но море заряжает, дети заряжают. Да и вообще здоровый образ жизни заряжает!“ — поделилась МакSим.

Ранее исполнительница рассказала о многомиллионных потерях из-за алкогольной зависимости.

13 июля певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка заявила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. Спустя несколько недель МакSим завершила лечение. Об этом сообщает „Рамблер“. Далее: https://news.rambler.ru/starlife/51246784/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии