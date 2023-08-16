Украинских артистов раскритиковали за участие в фестивале Вайкуле — и досталось им от украинки Приходько

По словам Приходько, она бы не согласилась участвовать в таком фестивале, поскольку на него приехали выступавшие ранее перед русскими украинцы. „Потому что там вся эта русская челядь сидела. Все пришедшие — это кто? Это же россияне. Это все россияне сидели в зале“, — сказала она. Она также обратила внимание на то, что в программе не было современных украинских патриотических песен.

Приходько отметила, что не симпатизирует и высказавшимся против спецоперации России на Украине российским артистам. „Мне Лайма Вайкуле, не Вайкуле. Макаревич не Макаревич... Мне уже всё равно, кто вы. Вы тоже поговорили, поговорили и забыли — и ничего не сделали для того, чтобы в России что-то изменить. Выступать перед русскими — ни в коем случае“, — заключила она.

Ранее Приходько уже каялась и за выступление перед русскими, и за участие в российской „Фабрике звёзд“, и даже за выступление от России на Евровидении (впрочем, пела она там песню на украинском языке).