Умерла звезда сериала „Рабыня Изаура“ Леа Гарсия

Артистка прибыла на бразильский кинофестиваль Trofeu Oscarito в город Грамаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где должна была получить награду как главная звезда страны. Актриса почувствовала себя плохо и, несмотря на усилия врачей, позже скончалась от инфаркта.

Леа Гарсия дебютировала на театральной сцене в 1952 году, сыграла более 100 ролей на телевидении, в кино и театре. В 1959 году сыграла в фильме „Черный Орфей“, получившем „Оскар“ как лучший фильм на иностранном языке, „Золотую пальмовую ветвь“ в Каннах и „Золотой глобус“ как лучший иностранный фильм. В „Рабыне Изауре“ Гарсия сыграла роль одной из главных злодеек — Розы.