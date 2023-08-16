В мусульманских странах массово запрещают фильм „Барби“

Министерство культуры Алжира отправило всем дистрибьюторам уведомление с требованием „немедленно“ убрать картину с Марго Робби с проката. Причины неизвестны. AP подчеркнуло, что „Барби“ уже нет в расписании, начиная с 16 августа.

При этом еще 10 августа сообщалось, что в Ливане и Кувейте запретили голливудский блокбастер из-за пропаганды ЛГБТ. Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада подчеркивал, что лента противоречит религиозным ценностям и „пропагандирует гомосексуализм“. В Кувейте же объяснили, что картину убрали с проката в целях защиты „общественной этики и социальных традиций“.

Впрочем, свой миллиард по миру „Барби“ уже собрала — и продюсеры задумались над съёмками продолжения.