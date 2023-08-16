„Она подлый человек“: Барбара Брыльска обвинила Валентину Талызину в клевете

Недавно Валентина Талызина рассказала в одном из интервью, что Брыльска привозила нижнее белье и торговала им на „Мосфильме“, а на вырученные деньги покупала картины российских художников и увозила их в Польшу. Барабара не смогла оставить это без ответа.

„Она подлый человек. Я не торговала — я привозила друзьям и подругам то, что они просили“, — сказала звезда фильма „Ирония судьбы, или С легким паром!“.

По мнению Брыльской, Талызина так сказала из личной неприязни. „Я делала всё, чтобы она меня полюбила. Она меня ненавидит из-за государственной премии. Она разозлилась, что я её получила, а ей не дали“, — считает Брыльска.

В картине Рязанова 1976 года снимались и Брыльска, и Талызина, при этом российской актрисе пришлось также дублировать польскую.