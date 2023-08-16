Вдову Александра Градского вновь обворовали
Вдова Александра Градского Марина Коташенко написала заявление в полицию, так как неизвестные ограбили ее дом. Об этом сообщает Telegram-канал „112“.
Злоумышленники вынесли из помещения посуду, стулья и проектор. Следствие проводит проверку случившегося.
Напомним, в январе 2022 года вдову Градского ограбили. Трое злоумышленников спровоцировали в Подмосковье ДТП с участием автомобиля Коташенко. После этого они сели в машину женщины и, угрожая оружием, заставили её отвезти их в коттеджный поселок, где проживает женщина. Впоследствии они забрали у Коташенко 100 миллионов рублей наличными, которые хранились под кроватью (эту любови к наличности не смог побороть в себе сам Градский). Вдова заявила в суде, что грабители ударили ее по голове.
Вскоре полиция задержала одного из подозреваемых: им оказался 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. В Москве он проживает уже 10 лет и ранее был судим за дачу взятки. Ему теперь грозит большой тюремный срок (до 15 лет). Однако деньги до сих пор не найдены.