Вдову Александра Градского вновь обворовали

Напомним, в январе 2022 года вдову Градского ограбили. Трое злоумышленников спровоцировали в Подмосковье ДТП с участием автомобиля Коташенко. После этого они сели в машину женщины и, угрожая оружием, заставили её отвезти их в коттеджный поселок, где проживает женщина. Впоследствии они забрали у Коташенко 100 миллионов рублей наличными, которые хранились под кроватью (эту любови к наличности не смог побороть в себе сам Градский). Вдова заявила в суде, что грабители ударили ее по голове.