Экс-участник КВН раскрыл изнанку телеигры: «Не знаю, зачем молодежь сейчас в это играет»

„Поначалу в КВН редактор был старшим товарищем, наставником, другом, учителем. Но не чиновник, как это сейчас происходит“, — сказал Якушев.

Точного времени появления жесткой цензуры в КВН со стороны редакторов он назвать не смог, отметив, что „раньше так не было“.

„Могли что-то убрать, но это был скорее совет. Бывало так, что: „Пацаны, вы можете это оставить, оставьте на свой страх и риск, если хотите, но вот увидите…“ И реально видели. А сейчас это жестко очень. Я не знаю, зачем молодежь сейчас в это играет“, — отметил бывший участник телеигры.

Якушев добавил, что во времена его участия в КВН туда шли, чтобы рассказать всем, „какие мы прикольные ребята, сами придумали, написали и выступили с этим“. Теперь же, по его словам, юмористы ничего не придумывают — за них это делают нанимаемые авторы и редакторы телеигры.