„В такое время живем... Проклятая война“. Земфира дала масштабный концерт в Риге и порадовала публику особенной песней

Рижский концерт - первый для Земфиры начиная с марта и пока что единственный европейский концерт в ее турне. Последний раз певица посещала страны Балтии с концертами семь лет назад - в 2016 году. Тогда она выступила как в Риге, так и в Таллинне.

Поэтому неудивительно, что послушать легендарную певицу съехались со всех стран Балтии. На концерте также можно было услышать много латвийской речи, что доказывает интернациональную популярность Земфиры. В итоге на входе образовалась чуть ли не километровая очередь.

Сама певица была в отличном расположении духа - резво прыгала по сцене, активно жестикулировала и даже оставила паре счастливых фанатов из первого ряда автографы.

„В такое время живем, что приходится... довольствоваться тем что есть. Проклятая война. Но очень рада быть здесь, видеть вас, играть вам... и простите, если что не так“, - сказала Земфира во время перерыва между песнями. Также она пошутила насчет дрона, снимавшего концерт, что последнее время дроны вызывают другие эмоции.

„Очень много эмоций. Спасибо вам большое. Не буду говорить - буду петь“, - добавила певица, перед тем как исполнить свою песню „Не стреляйте“, которую она после 24 февраля посвятила войне в Украине.

Земфира явно осталась довольна концертом и сказала, что с нетерпением будет ждать новой встречи: „Я теперь живу недалеко!“. В последнем припеве своей песни „Небомореоблака“ она даже изменила текст и спела: „Здравствуй, Рига, здравствуй, море, облака“.

Публике криками, скандированием и аплодисментами удалось выманить Земфиру на сцену аж на целых два биса, а в ответ она порадовала фанатов „незапланированной“, как сказала сама певица, песней - „Небо Лондона“.