Вайкуле о Ротару, отказавшейся приехать на ее фестиваль: „Она в безопасности, и этого достаточно для меня“

Недавно в Юрмале отгремел ежегодный фестиваль „Рандеву“, организатором которого является Лайма Вайкуле. Исполнительница хита „Вернисаж“ приглашала на мероприятие и Софию Ротару, однако та проигнорировала просьбу давней подруги.

Поклонники тут же решили, что между певицами пробежала черная кошка, однако сегодня прибалтийская звезда развеяла все домыслы.

„Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет“, — сказала 69-летняя артистка в инетрвью YouTube-каналу „И грянул Грэм“.



Решение Софии Михайловны уйти в тень ранее объяснил ее экс-продюсер Сергей Лавров. „Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой. Она сказала: ''До лучших времен''. Как только все устаканится, она снова будет с народом“, — высказывался он.

Вайкуле же заверила, что поддерживает связь с исполнительницей хита „Хуторянка“. Они периодически созваниваются и беседуют о личном. „Я ее очень люблю, она очень хорошая. Она окружена семьей, и она в ней живет. Ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы говорили с ней. У нас достаточно близкие отношения — я много чего знаю о ней, а она обо мне“, — говорила Лайма Станиславовна.