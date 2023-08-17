Дотанцевалась? Муж Бритни Спирс подает на развод из-за измены певицы

Зарубежные журналисты выяснили, что Бритни Спирс и Сэма Асгари ждет бракоразводный процесс. Супруги расстаются из-за обвинений в измене.

Источник сообщил, около недели назад Асгари узнал о слухах, где говорится, что Спирс нашла себе другого мужчину. Бодибилдера не убедили оправдания артистки, и у них произошла сильная ссора.

Так, Сэм съехал из их роскошного дома и сейчас живет в собственном. Теперь муж звезды намерен оборвать все связи с блондинкой. „Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод“, — передал инсайдер.



По слухам, избранника певицы также довели ее постоянные выходки. Ее неустойчивое поведение стало для Сэма обыденностью, и он почти смирился с этим. Мужчина даже защищал супругу на публике, видя неприятные слова о ней. Но в конечном счете Асгари не выдержал и „оказался в тупике“.

Знакомые Бритни и Сэма отмечают, что в их отношениях были проблемы на протяжении нескольких месяцев. Супруг исполнительницы не ночевал дома, а она вступала с ним в драки, не говоря уже о частых криках, раздававшихся из дома пары.

Известно, что Спирс и Асгари заключили брачный договор, защищающий все активы звезды (по слухам, Сэм Асгари намерен пересмотреть данный документ, составленный не в его пользу). Как предполагает американская пресса, Бритни откупится от бывшего крупным чеком, который уладит ситуацию. По сообщению источника, поп-принцесса наняла звездного адвоката Лору Вассер, работавшую в свою время с Ким Кардашьян, Кевином Костнером, Джонни Деппом.

Напомним, пара познакомилась в 2016 году на съемках ее клипа, с того момента они начали встречаться и практически не разлучались. В то время гремела акция Free Britney, когда поклонники выходили на улицы и бились за свободу звезды. Асгари поддерживал избранницу и надевал футболку с этой надписью. Позже Спирс объявила, что выходит за него замуж и показала обручальное кольцо. В прошлом году они сыграли тихую свадьбу.