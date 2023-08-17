Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания: „Внес в список нежелательных наследников“

Уже несколько лет Сергей Зверев-младший не разговаривает с эпатажным шоуменом. Тот даже отказался приезжать на его свадьбу, а уж попросить у него денег невозможно. Почему обиделся исполнитель хита „Алла, что ты делаешь Алла“ на сына никто толком понять не может. Ходят слухи, что в этом виновата новая помощница артиста, которая настроила его против, пишет Starhit.

Сергей Зверев-младший вынужден жить в квартире с престарелым мужчиной, за которым ухаживает — именно поэтому он не платит за квартиру. Несколько лет назад он обратился к отцу за помощью — тот выделяет ему 2,4 миллиона на покупку квартиры в Коломне, а тот, в свою очередь, отказывается от наследства. После этого случилось непонятное.

„Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников. Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать“, - сказал Сергей Зверев младший.

Специалисты говорят, что понятия „нежелательные наследники“ нет в законе, есть только „недостойные наследники“. Но эту процедуру нужно проходить через суд. Либо шоумену нужно будет просто написать завещание, в котором четко прописать — оставляю все тому и тому. А о сыне даже не упоминать.

Сын Зверева при всех проблемах не держит зла на отца. Ему хочется общаться и помириться со знаменитым папой, с которым они долгое время жили вместе. Но сейчас это сделать невозможно.



Напомним, Сергей Зверев усыновил наследника в Иркутском детском доме, когда тому было три года. Изначально его звали Димой, но шоумен дал ему свою фамилию и имя. Сын переехал в Москву и стал жить в шикарных апартаментах отца на Тверской площади. Одно время семья даже снималась в популярном шоу на телеканале МУЗ-ТВ.

Потом, когда Сергей-младший подрос, то у него начались проблемы со сверстниками из-за популярности отца. Мальчика обижали и попрекали знаменитым родителем. Со временем в отношениях папы и сына назрел конфликт, который вылился во многолетнюю ссору. И пока ни один из членов семьи не пытается сделать шаг к перемирию.