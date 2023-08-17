Анастасия Волочкова: „Хочу гроб жемчужного цвета с золотыми вензелями и белые розы, как у принцессы Дианы“

47-летняя Анастасия Волочкова приняла участие в шоу, в котором гости дают короткие ответы на самые разные вопросы. „Что люди скажут на ваших похоронах?“ — неожиданно спросили артистку.

„Вы что меня хороните что ли? — рассмеялась звезда. — Я не знаю, что они скажут. Ну, наверное, будут вспоминать мою доброту, искренность, говорить самые теплые слова. Знаете, я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами „А.В.“. Белые розы, естественно, как у принцессы Дианы“.

Впрочем, у Волочковой большие планы на жизнь. Балерина заявила, что планирует стать президентом творческого центра своего имени, а также сняться в экранизации собственных мемуаров „Плата за успех“. Блондинка намерена устроить и личную жизнь.

„Для счастья все есть. Но нужны любовь и творчество, без которого не смыслю своей жизни. Цветы, дети, сцены, любовь зрителей ко мне — все это у меня есть“, — улыбалась бывшая прима Большого театра в шоу „Не Пруст“.

Анастасии действительно пока не везет с мужчинами. Последние романы оказывались мимолетными и часто сопровождались скандалом. Единственный о ком артистка до сих пор вспоминает с теплотой — известный миллиардер. „Самая неожиданная и самая красивая встреча в моей жизни — встреча с Сулейманом Керимовым“, — отвечала звезда.



Волочкова встретила депутата в момент расцвета своей карьеры. Балерина была желанным гостем во всех театрах мира, а ее красотой восхищалась вся светская тусовка России.

„Моя мать разрушила мою жизнь, когда я была с олигархом Сулейманом Керимовым. Она заставила меня сделать аборт“, — откровенничала Анастасия ранее.

Расставшись с Керимовым, балерина встретила Игоря Вдовина. Пара сыграла пышную свадьбу, но, как оказалось, без регистрации в загсе. Отношения завершились громкими разбирательствами в суде. Балерина обвинила избранника в мошенничестве. „Заветное желание? Встретить вторую половинку моей жизни. Это очень сложно. Что нельзя простить? Предательства“, — сказала она.