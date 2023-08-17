„Антисемитская ахинея“: что наговорила Валентина Талызина в скандальном интервью

Талызина, выступая в передаче Вячеслава Манучарова „Эмпатия Мануччи“, обвинила Аллу Пугачёву и Лию Ахеджакову в том, что они, якобы скрывают свое еврейское происхождение.

„У Пугачевой папу звали Борух… и она переименовала папу в Бориса. Русской захотела быть. И такая же история у Лии Меджидовны — папой был Нохим, она взяла отчество своего отчима“, — заявила актриса, воспроизведя стереотип о евреях, стремящихся замаскироваться под чужими фамилиями или отчествами. Воспроизвела она и ещё один антисемитский стереотип — о плохом отношении евреев к неевреям, заявив, что кинорежиссер Эльдар Рязанов „плохо ко мне относился, потому что я гойка“.

„Борис Пугачев евреем не был, а Меджид Ахеджаков был отцом, а не отчимом Ахеджаковой“, — замечает интернет-издание „Лехаим“.

„Ну, положим, папа, все-таки, Борис — родители Аллы познакомились еще на фронте и по всем официальным документам медалями за оборону Москвы и за боевые заслуги награжден именно Борис Михайлович Пугачев. — добавляет Станислав Садальский. — Но даже если бы он был Борух, что с того, где сенсация? Грустно все это. В таком возрасте надо уже говорить только о себе, тем более, есть что рассказать, актриса Валя прекрасная, но какая же чудовищная каша у нее в голове, грустно смотреть, грустно так стареть… неужели и мы такими будем?“

"Не хотел, но придется... Знаете ли вы, что фамилия „Талызина“ происходит от еврейского слова „Ж...А“ (на идиш ж...а — “тухес“, а на древнееврейском „ТАЛЫЗ“) С чем я Вас и поздравляю, уважаемая Валентина Илларионовна (она же Вейзмир Илоховна), Милости просим в наши ряды! Ваши сородичи...“ — язвит сатирик Ефим Смолин.