„Антисемитская ахинея“: что наговорила Валентина Талызина в скандальном интервью(15)
В России продолжается травля тех, кто так или иначе выступил против войны с Украиной. Но, кажется, впервые в этой истории появился антисемитизм. На этом поле неожиданно решила сыграть актриса Валентина Талызина.
Талызина, выступая в передаче Вячеслава Манучарова „Эмпатия Мануччи“, обвинила Аллу Пугачёву и Лию Ахеджакову в том, что они, якобы скрывают свое еврейское происхождение.
„У Пугачевой папу звали Борух… и она переименовала папу в Бориса. Русской захотела быть. И такая же история у Лии Меджидовны — папой был Нохим, она взяла отчество своего отчима“, — заявила актриса, воспроизведя стереотип о евреях, стремящихся замаскироваться под чужими фамилиями или отчествами. Воспроизвела она и ещё один антисемитский стереотип — о плохом отношении евреев к неевреям, заявив, что кинорежиссер Эльдар Рязанов „плохо ко мне относился, потому что я гойка“.
„Борис Пугачев евреем не был, а Меджид Ахеджаков был отцом, а не отчимом Ахеджаковой“, — замечает интернет-издание „Лехаим“.
„Ну, положим, папа, все-таки, Борис — родители Аллы познакомились еще на фронте и по всем официальным документам медалями за оборону Москвы и за боевые заслуги награжден именно Борис Михайлович Пугачев. — добавляет Станислав Садальский. — Но даже если бы он был Борух, что с того, где сенсация? Грустно все это. В таком возрасте надо уже говорить только о себе, тем более, есть что рассказать, актриса Валя прекрасная, но какая же чудовищная каша у нее в голове, грустно смотреть, грустно так стареть… неужели и мы такими будем?“
"Не хотел, но придется... Знаете ли вы, что фамилия „Талызина“ происходит от еврейского слова „Ж...А“ (на идиш ж...а — “тухес“, а на древнееврейском „ТАЛЫЗ“) С чем я Вас и поздравляю, уважаемая Валентина Илларионовна (она же Вейзмир Илоховна), Милости просим в наши ряды! Ваши сородичи...“ — язвит сатирик Ефим Смолин.
„То, что трамвайно отожгла Валентина Талызина, примечательно прежде всего интонацией и мимикой. Глазки– буравчики, сжатые бритвой губки, эссесовская ледяная решительность. В общем, я встречал пару раз таких активисток-пенсионерок и хватких дедулек, которые очень быстро откапывали во мне еврея. Глаз у них рентгеновский – видят до пятого колена. И останется Талызина в истории не как актриса, а как махровая антисемитка. Вот так взять и разом перечеркнуть всё свои былые заслуги“, — сокрушается журналист и писатель Владимир Гуга.
„Случайно наткнулась на яркое выступление Талызиной. Сначала подумала, что это эпизод из фильма. Ну не может в реальной жизни существовать такой безукоризненно точный советский архетип. И такой узнаваемый – тупая невежда при должности, которая с важным видом многозначительно открывает тебе глаза на „гнусную „тайну“, — пишет журналист Елена Зелинская (не путать с Еленой Зеленской).
„Но как же эта самая ненависть из Талызиной льётся. Как же долго она её копила, — констатирует писатель Григорий Аросев. — И можно только представить, сколько её, ненависти этой, в жителях РФ. И ведь много их! И ненависти много. Самой разной. Кому-то плевать на украинцев, вот евреи! Кому-то – наоборот. А кому-то поперёк горла стоят другие – нации, социальные группы, конкретные лица. Беда в том, что режим в РФ это всячески поощряет. В центре внимания – не стремление к дружбе, к миру и примирению. Нет. Только ненависть, размежевание, атомизация и поляризация“.
В недоумении остались и простые зрители, посмотревшие интервью Талызиной. „Бедная женщина, ничего светлого не осталось“, „Какое разочарование“, „Вот такие и писали доносы“, „И эти люди пытаются кого-то там освободить от нацизма“, „Чудно: народная артистка, а говорит бред“, „Она ещё удивляется, почему её не любили?“ — пишут комментаторы. Находятся, впрочем, и те, что услышали „голос небес“, „ясность“ и „честность“.