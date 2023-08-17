ВИДЕО | Прыгают в воду и резвятся на пляже: как дети Пугачевой и Галкина наслаждаются летом в Юрмале

В настоящее время семья проживает в Юрмале на арендованной вилле „Марта“. Их постоянное место жительства находится в Израиле, куда они эмигрировали из России. На родине Галкин признан иноагентом.

Отдых супругов в Юрмале часто записывается Пугачевой, а Галкин выкладывает это в интернет. Он и его сын особенно любят „экстремальные“ аттракционы в парке развлечений, а дочь чаще играет в более спокойные игры.