17.08.2023, 13:42
ВИДЕО | Прыгают в воду и резвятся на пляже: как дети Пугачевой и Галкина наслаждаются летом в Юрмале(8)
ФОТО: Screenshot collage
Теплый морской бриз, шелковистый кварцевый песок и парк развлечений в Дзинтари — именно так наслаждаются детством близнецы Лиза и Гарри, дети Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, пишет Rus.delfi.lv
В настоящее время семья проживает в Юрмале на арендованной вилле „Марта“. Их постоянное место жительства находится в Израиле, куда они эмигрировали из России. На родине Галкин признан иноагентом.
Отдых супругов в Юрмале часто записывается Пугачевой, а Галкин выкладывает это в интернет. Он и его сын особенно любят „экстремальные“ аттракционы в парке развлечений, а дочь чаще играет в более спокойные игры.