БЕСПЛАТНО | Дрифт и скорость: сегодня вечером жителей Таллинна ждет незабываемое автошоу Need For Speed

Новое автомобильное шоу Cartune: NFS Edition, вдохновленное захватывающими играми серии NFS, представит на подземной парковке T1 более 50 тюнингованных автомобилей NFS.

Мероприятие включает выступление диджея в сопровождении световых эффектов. Для гостей оборудована фотозона, где они смогут сфотографироваться с прославившимися в серии NFS автомобилями. Владельцев лучших автомобилей ждут призы.

Партнерами организованного Cartune мероприятия являются Mustang Cartel, Loners Garage, Балтийский институт кино, медиа и искусства Таллиннского университета (BFM) и Центр T1. Автошоу поддерживают Automix.ee, Monster Energy, Urban Racing, By Print, Odibo и S&L Concept.

Бесплатное автошоу начнется в Т1 18 августа в 19:00 и продлится до 23:00.