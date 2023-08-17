„Русская цивилизация решила идти назад“: Артур Смольянинов надеется сниматься в Голливуде

39-летний Артур привыкает к новой жизни вдали от семьи. За границей артист открыл в себе музыкальный талант. Сейчас звезда фильма „9 рота“ гастролирует по городам США, исполняя песни собственного сочинения.

„Мне нравится писать. У меня получается. Много уже написано. Если я это понимаю, значит сделаю. По сути, моя жизнь началась заново. Готов и хочу устроить ее с нуля, в том числе как актер. Потому что, несмотря на ощущения, что тогдашний я исчерпал себя, тем не менее способности, данные от природы, никуда не делись. Сейчас у меня есть мотивация — пересобрать себя заново. Конечно, хочу и актерскую карьеру продолжать, но в Голливуде“, — говорил он.

В России у актера остались сыновья, которых воспитывает бывшая супруга Дарья Мельникова, родственники. „Скучаю ли я по дому? Не скучаю в том смысле, что не скучаю по Российской Федерации, ее городам и весям, но скучаю по людям, — отвечал на вопросы поклонников актер. — Конечно, по детям в первую очередь, по семье, маме… Но… Понимаю, что это переносимо. Потому что есть люди, которым гораздо хуже, у которых уже нет ни детей, ни родителей“.

Смольянинов признается, что счастлив находиться в США. Ему нравится местный менталитет и царящая повсюду технологичность. „Когда понимаю, что все зависит от меня и нужно просто делать, меня это окрыляет. У меня было предчувствие, что я уеду. Не знаю почему. Я абсолютный западник, человек западной цивилизации. Ощущение, что перенесся на триста лет вперед. Это современная цивилизация, а русская решила идти назад“, — заявил Артур.